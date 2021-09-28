Кабмін призначив тимчасове правління «Нафтогазу». Нове планують обрати до кінця року

Кабінет міністрів призначив чотирьох тимчасових членів правління компанії «Нафтогаз» до кінця року.

Про це йдеться в розпорядженні уряду.

Членами правління компанії стали Олена Бойченко, Владислав Воловик, Маврікій Калугін і Роман Чумак.

У документі зазначається, що вони працюватимуть на цих посадах до ухвалення новою наглядовою радою рішень про правління компанії. Це має статися не пізніше 28 грудня 2021 року.

Кабінет міністрів України звільнив усіх шістьох членів наглядової ради «Нафтогазу»27 вересня і перебрав на себе їхні повноваження. Наглядова рада «Нафтогазу» складається із шести членів — троє представників від держави та троє незалежних осіб. 8 вересня у відставку подали незалежні члени: Клер Споттісвуд, яка була головою наглядової ради, Бруно Лескуа і Людо Ван дер Хейден. Причиною такого рішення стало призначення очільником «Нафтогазу» Юрія Вітренка. Представниками від держави були Юлія Ковалів, Юлія Свириденко та Наталія Бойко.