Президент Сальвадору заявив про запуск геотермальної ферми з видобутку біткоїну

У Сальвадорі запрацювала перша свого роду геотермальна ферма з майнінгу біткоїну, який став офіційною валютою країни.

Коротке відео про роботу станції в своєму Twitter опублікував президент країни Наїб Букеле.

Президент підписав ролик словами «Перші кроки» і поставив смайлики з прапором Сальвадору, вулканом і біткоїном. Ніяких подробиць він і його адміністрація не надали. На відео з повітря показана станція, а також доставка і установка ASIC-обладнання.

Як повідомляє Cointelegraph, Букеле оголосив про будівництво ферми ще в липні цього року. Її побудували біля підніжжя вулкана за проєктом державної електротехнічної компанії LaGeo. Станція вже дає близько 95 МВт геотермальної енергії, хоча її продовжують добудовувати.

Станція переробляє теплову енергію надр землі на електричну нібито без шкоди для довкілля — випари, які виділяються, не створюють шкідливих залишків і без сліду розчиняються у повітрі.