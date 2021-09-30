Президент Сальвадора заявил о запуске геотермальной фермы по добыче биткоинов

В Сальвадоре заработала первая в своем роде геотермальная ферма по майнингу биткоина, который стал официальной валютой страны.

Короткое видео о работе станции в своем Twitter опубликовал президент страны Найиб Букеле.

Президент подписал ролик словами «Первые шаги» и поставил смайлики с флагом Сальвадора, вулканом и биткоином. Никаких подробностей он и его администрация не предоставили. На видео показана станция с воздуха, а также доставка и установка ASIC-оборудования.

Как сообщает Cointelegraph, Букеле объявил о строительстве фермы еще в июле этого года. Ее построили у подножья вулкана по проекту государственной электротехнической компании LaGeo. Станция уже дает около 95 МВт геотермальной энергии, хотя ее продолжают достраивать.

Станция перерабатывает тепловую энергию недр земли в электрическую якобы без вреда для окружающей среды — выделяемые пары не оставляют вредных осадков и без следов растворяются в воздухе.