«13 працівників звільнилися». Окружний адмінсуд заявив, що йому нічим платити зарплатню співробітникам

Окружний адміністративний суд Києва поскаржився на брак фінансування, через що не має коштів для виплати заробітної плати працівникам.

Про це повідомляється на сторінці ОАСК.

«Тотальне недофінансування з початку року призвело до того, що на сьогодні фонд оплати праці вичерпано повністю», — заявили у суді. За його словами, кількість звернень громадян зростає з кожним місяцем, а з початку року суд отримав майже 28 тисяч справ та матеріалів.

У ОАСК також стверджують, що заробітна плата працівників апарату з початку року через брак коштів лише зменшувалась. Зокрема, працівник канцелярії цього місяця отримав близько 7 тисяч гривень, а за останні три місяці звільнились 13 працівників апарату суду.