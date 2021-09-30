«13 сотрудников уволились». Окружной админсуд заявил, что ему нечем платить зарплату сотрудникам

Окружной административный суд Киева пожаловался на недостаток финансирования, из-за чего не имеет средств для выплаты заработной платы работникам.
Об этом сообщила пресс-служба ОАСК.
«Тотальное недофинансирование с начала года привело к тому, что сегодня фонд оплаты труда исчерпан полностью», — заявили в суде. Там добавили, что количество обращений граждан растет с каждым месяцем, а с начала года суд получил почти 28 тысяч дел и материалов.
В ОАСК также утверждают, что заработная плата сотрудников аппарата с начала года из-за нехватки средств только уменьшалась. В частности, сотрудник канцелярии в текущем месяце получил около 7 тысяч гривен, а за последние три месяца уволились 13 сотрудников аппарата суда.
- 3 апреля президент Владимир Зеленский внес в Раду как неотложный законопроект о ликвидации Окружного админсуда Киева. Зеленский отметил, что ОАСК так и не смог вернуть доверие к себе, а само предложение назвал сигналом любому суду, «предавшему уважение к закону». Вместо ОАСК президент предлагает создать Киевский городской окружной админсуд.
- НАБУ подозревает судей Окружного админсуда Павла Вовка, Евгения Аблова, Игоря Погрибниченко, Владимира Келеберду, Алексея Огурцова, Игоря Качура и Богдана Санина в коррупции и попытках захватить государственную власть. 17 июля НАБУ представило запись разговоров главы суда Павла Вовка и судей ОАСК. В тот же день сотрудники НАБУ провели обыски в суде, после чего Вовку и его заместителю Евгению Аблову сообщили о подозрении. 21 июля НАБУ обнародовало новые записи телефонных разговоров Вовка.