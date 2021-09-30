Уряд «заморозив» тарифи на опалення і гарячу воду до весни. Зеленський каже про «перемогу»

НАК «Нафтогаз України», Асоціація міст України та Кабінет міністрів підписали меморандум про взаєморозуміння, яким зобов’язалися не змінювати тарифи на опалення та гарячу воду до весни 2022 року.

Відповідний документ підписано 30 вересня на засіданні Конгресу місцевих і регіональних влад за участю президента України Володимира Зеленського.

«В основі цього меморандуму — домовленість про те, що місцева влада не буде підвищувати тарифи на тепло і гарячу воду в цьому опалювальному сезоні порівняно з попереднім», — заявив під час засідання прем'єр-міністр Денис Шмигаль і додав, що уряд розробив план із п’яти кроків, який дозволить стабілізувати тарифне питання.

Також Шмигаль пообіцяв, що уряд разом із народними депутатами внесе зміни до бюджету та збільшить програму субсидій на 12 мільярдів гривень.

«Ми зафіксували ціну на газ. Для більшості українців вона становитиме менш ніж 8 гривень за кубічний метр. Для стабільного проходження зими накопичено вже майже 19 мільярдів кубів блакитного палива в підземних газових сховищах. З 1 жовтня для 80% українських родин ціна на електроенергію буде знижена до 1,44 грн за кВт⋅год», — зазначив прем’єр.

Денис Шмигаль також нагадав, що в лютому цього року уряд підписав меморандум із очільниками найбільших міст України, завдяки якому в минулому опалювальному сезоні тарифи на комуналку теж не підвищували.

Президент України Володимир Зеленський привітав підписання меморандуму.

«Я вважаю, що це велика перемога. Попри будь-які ринкові зміни, коливання, тиск інших держав тощо. Попри цю страшенну ціну понад тисячу доларів за тисячу кубометрів, цю європейську ціну [тарифи не зміняться]. Я вважаю, що це важливо, правильно», — додав він.

Водночас президент уточнив, що це «поки що не комплексне рішення», і висловив сподівання, що аналогічний меморандум можна буде укласти на три роки, а не на один.