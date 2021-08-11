Уряд знизив тарифи на електроенергію для українців

В Україні з 1 жовтня знижується тариф на електроенергію для населення до 1,44 грн/кВт за умови споживання до 250 кВт-год на місяць. Зараз електрика коштує 1,68 грн.
Відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду у середу, 11 серпня.
У той же час для тих українських родин, які споживають більше 250 кВт-год на місяць, тарифи залишаються без змін (тобто 1,68 грн/кВт). Нові правила запрацюють з 1 жовтня.
- У грудні 2020 року Кабінет міністрів ухвалив рішення підвищити тарифи на електроенергію для населення. Відповідно до постанови, ціна електроенергії була підвищена до 1,68 грн/кВт-год. Раніше українці платили по 90 копійок за кВт-год за перші 100 кВт-год на місяць, а потім переходили на тариф 1,68 гривні.
- Українцям, в яких встановлено електроопалення, через підвищення тарифу на електроенергію пообіцяли надати компенсацію.