Уряд знизив тарифи на електроенергію для українців

В Україні з 1 жовтня знижується тариф на електроенергію для населення до 1,44 грн/кВт за умови споживання до 250 кВт-год на місяць. Зараз електрика коштує 1,68 грн.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду у середу, 11 серпня.

У той же час для тих українських родин, які споживають більше 250 кВт-год на місяць, тарифи залишаються без змін (тобто 1,68 грн/кВт). Нові правила запрацюють з 1 жовтня.