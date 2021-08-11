Правительство снизило тарифы на электроэнергию для украинцев

В Украине с 1 октября снижается тариф на электроэнергию для населения до 1,44 грн/кВт при условии потребления до 250 кВт-час в месяц. Сейчас электричество стоит 1,68 грн.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, 11 августа.

В то же время для тех украинских семей, которые потребляют более 250 кВт-час в месяц, тарифы остаются без изменений (то есть 1,68 грн/кВт). Новые правила заработают с 1 октября.