Правительство снизило тарифы на электроэнергию для украинцев

В Украине с 1 октября снижается тариф на электроэнергию для населения до 1,44 грн/кВт при условии потребления до 250 кВт-час в месяц. Сейчас электричество стоит 1,68 грн.
Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, 11 августа.
В то же время для тех украинских семей, которые потребляют более 250 кВт-час в месяц, тарифы остаются без изменений (то есть 1,68 грн/кВт). Новые правила заработают с 1 октября.
- В декабре 2020 года Кабинет министров принял решение повысить тарифы на электроэнергию для населения. Согласно постановлению, цена электроэнергии была повышена до 1,68 грн/кВт-ч. Раньше украинцы платили по 90 копеек за кВт-ч за первые 100 кВт-ч в месяц, а потом переходили на тариф 1,68 гривны.
- Украинцам, у которых установлено электроотопление, в связи с повышением тарифа на электроэнергию пообещали предоставить компенсацию.