Кабмин оставил цену на электроэнергию для украинцев без изменений еще на месяц. Зеленский пообещал рассмотреть вопрос тарифов на СНБО

Вопрос тарифов на электроэнергию для украинцев рассмотрят на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время форума «Украина 30. Децентрализация».

«Я считаю, что мы должны сделать все, чтобы цены на электроэнергию для людей не поднимались. Я попросил вынести этот вопрос на заседание СНБО на этой неделе, чтобы люди поняли, что с 1 августа сюрпризов для общества не будет», — подчеркнул он.

Также Зеленский отметил, что местные власти должны активнее объяснять населению преимущества от заключения годовых контрактов.

«Мы должны сделать, чтобы увеличения цен не было. Мое отношение к этому очень простое — сегодня 1,68 грн за кВт-ч. Я считаю, что у нас есть ряд [категорий] населения, которые не могут себе позволить платить даже 1,68 грн. И поэтому СНБО будет рассматривать также этот вопрос и возможности снижения цен на электроэнергию для таких отдельных слоев населения», — добавил президент.

Отметим, Кабинет министров на заседании 28 июля принял решение оставить без изменений тариф на электроэнергию для населения на уровне 1,68 грн за кВт-ч.

«[...] предлагается продлить срок действия нынешней модели возложения специальных обязательств на рынке электроэнергии (ПСО) еще на один месяц — до 31 августа 2021 года», — говорится в пояснительной записке к постановлению правительства.

В то же время премьер-министр Денис Шмыгаль напомнил, что тарифы на тепло и горячую воду полностью устанавливают местные органы власти.