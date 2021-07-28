Кабмін залишив ціну на електроенергію для українців без змін ще на місяць. Зеленський пообіцяв розглянути питання тарифів на РНБО

Питання тарифів на електроенергію для українців розглянуть під час засідання Ради національної безпеки і оборони (РНБО).

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час форуму «Україна 30. Децентралізація».

«Я вважаю, що ми повинні зробити все, щоб ціни на електроенергію для людей не піднімалися. Я попросив винести це питання на засідання РНБО на цьому тижні, щоб люди зрозуміли, що з 1 серпня сюрпризів для суспільства не буде», — наголосив він.

Також Зеленський зазначив, що місцева влада має активніше пояснювати населенню переваги від укладання річних контрактів.

«Ми повинні зробити, щоб збільшення цін не було. Моє ставлення до цього дуже просте — сьогодні 1,68 грн за КВт-год. Я вважаю, що у нас є низка [категорій] населення, які не можуть собі дозволити платити навіть 1,68 грн. І тому РНБО розглядатиме також це питання й можливості зменшення цін на електроенергію для таких окремих верств населення», — додав президент.

Зазначимо, Кабінет міністрів під час засідання 28 липня ухвалив рішення залишити без змін тариф на електроенергію для населення на рівні 1,68 грн за кВт-год.

«[...] пропонується продовжити термін дії нинішньої моделі покладання спеціальних зобов'язань на ринку електроенергії (ПСО) ще на один місяць — до 31 серпня 2021 року», — йдеться в пояснювальній записці до постанови уряду.

Водночас прем’єр-міністр Денис Шмигаль нагадав, що тарифи на тепло та гарячу воду повністю встановлюють місцеві органи влади.