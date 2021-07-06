КМДА попередила, що восени тарифи на гарячу воду та опалення у Києві зростуть на 40%

Київська міська державна адміністрація попереджає, що цієї осені не лише у столиці, а й у низці інших міст тарифи на гарячу воду та опалення зростуть на 30—40%. Відтак КМДА пропонує уряду використовувати газ вітчизняного видобутку, щоб не підвищувати тарифи на гарячу воду та опалення населенню.

Про це заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Він пояснив, що доцільно було б споживати під час опалювального сезону значно дешевший газ власного видобутку (від «Укргазвидобування»), адже його собівартість становить не більше 4 тисяч гривень гривень за тисячу кубічних метрів. Це дозволить не лише вчасно і в повному обсязі придбати газ для старту опалювального сезону, а й уникнути підвищення тарифів на гарячу воду та опалення. Уряд або премʼєр-міністр поки не відреагували на цю пропозицію КМДА.