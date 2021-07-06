КГГА предупредила, что осенью тарифы на горячую воду и отопление в Киеве вырастут на 40%

Киевская городская государственная администрация предупреждает, что этой осенью не только в столице, но и в ряде других городов тарифы на горячую воду и отопление вырастут на 30—40%. Поэтому КГГА предлагает правительству использовать газ отечественной добычи, чтобы не повышать тарифы на горячую воду и отопление для населения.

Об этом заявил заместитель главы администрации Петр Пантелеев.

Он пояснил, что целесообразно было бы потреблять во время отопительного сезона газ собственной добычи (от «Укргазвидобування»), который значительно дешевле: его себестоимость составляет не более 4 тысяч гривен за тысячу кубометров. Это позволит не только своевременно и в полном объеме приобрести газ для старта отопительного сезона, но избежать повышения тарифов на горячую воду и отопление. Правительство или премьер-министр пока не отреагировали на это предложение КГГА.