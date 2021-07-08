Регулятор передав місцевій владі повноваження встановлювати тарифи на тепло

Зокрема, на місцевий рівень передали регулювання 28 підприємств, які виробляють, транспортують і постачають тепло. Відтак саме місцева влада встановлюватиме тарифи і затверджуватиме плани розвитку для ліцензіатів. Регулятор же буде допомагати місцевій владі в цьому методологічно.

Перед цим Київська міська державна адміністрація повідомила, що з 1 жовтня 2021 року тарифи на гарячу воду й опалення у столиці та інших містах зростуть на 30—40%. У звʼязку з цим КМДА попросила уряд використовувати під час опалювального сезону значно дешевший газ власного видобутку (від «Укргазвидобування»). В уряді поки на цю пропозицію не відповіли.

Зазначимо, що в липні у платіжках киян за комунальні послуги з’явиться окремий рядок із рекомендованим авансовим платежем за опалення. Його можна буде оплатити за бажанням, тим самим зменшивши навантаження на свій бюджет взимку. А тепловики за ці аванси зможуть закупити газ для опалювального сезону.