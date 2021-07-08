Регулятор передал местной власти полномочия устанавливать тарифы на тепло

В частности, на местный уровень передали регулирование 28 предприятий, которые производят, транспортируют и поставляют тепло. Теперь именно местные власти будут устанавливать тарифы и утверждать планы развития для лицензиатов. Регулятор же будет помогать местным властям в этом методологически.

Перед этим Киевская городская государственная администрация сообщила, что с 1 октября 2021 года тарифы на горячую воду и отопление в столице и других городах вырастут на 30—40%. В связи с этим КГГА попросила правительство использовать во время отопительного сезона газ собственной добычи (от «Укргазвидобування»), который значительно дешевле. В правительстве пока на это предложение не ответили.

Отметим, что в июле в платежках киевлян за коммунальные услуги появится отдельная строка с авансовым платежом за отопление. Его можно будет оплатить по желанию, тем самым уменьшив нагрузку на свой бюджет зимой. А тепловики за эти авансы смогут закупить газ для отопительного сезона.