Україна і Туреччина підписали меморандум про будівництво центру безпілотників Bayraktar. У майбутньому в Україні буде виробництво

Міністр оборони України Андрій Таран і генеральний директор турецької компанії Bayraktar Savunma підписали меморандум щодо будівництва та облаштування спільного навчально-випробувального центру для обслуговування, ремонту і модернізації ударних безпілотників Bayraktar.

Про це повідомляє Офіс президента.

Згідно із документом, Bayraktar побудує поблизу Василькова (Київська область), центр обслуговування безпілотників, в якому також будуть готувати операторів БПЛА. Згодом в Україні побудують ще низку таких центрів.

Наступним етапом буде налагодження українсько-турецького виробництва БПЛА. Bayraktar планує інвестувати власні кошти в будівництво в Україні заводу з виробництва безпілотників, на якому будуть працювати українські фахівці.

«Ми чекали цього моменту дуже довго. Це важлива подія для нас. Це великий реальний крок вперед. Вдячний президенту Ердогану. Це реальна підтримка суверенітету і незалежності України», — сказав президент Володимир Зеленський після підписання меморандуму.