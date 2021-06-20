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Кулеба розповів, за яких умов Україна застосує турецькі безпілотники Bayraktar на Донбасі

Автор:
Катерина Кадакова
Дата:
Кулеба розповів, за яких умов Україна застосує турецькі безпілотники Bayraktar на Донбасі

Wikimedia Commons

Україна застосовуватиме турецькі безпілотники Bayraktar лише для захисту, якщо Росія почне широкомасштабний наступ на Україну.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в коментарі агентству Анадолу.

«Росія подумає двічі перед тим, як планувати великомасштабну операцію або провокацію проти України. Це стосується не тільки БПЛА, а й будь-якого іншого придбаного нами озброєння. Однак якщо Росія все ж розпочне масштабну операцію проти України або перейде в атаку, ми застосуємо БПЛА для захисту своєї території», — запевнив він.

Також Кулеба наголосив, що турецькі безпілотники є високоефективними, а угода сприятлива для обох сторін.

«Туреччина не стала прогинатися під тиском Росії. Туреччина — країна, яка поважає себе і користується повагою інших», — додав міністр.

  • Раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров в інтервʼю одному з російських видань «рекомендував» турецьким колегам «припинити підживлювати мілітаристські настрої Києва». Він також заявляв, що «заохочення агресивних українських ініціатив щодо Криму рівнозначно посяганню на територіальну цілісність Росії».
  • У Міністерстві закордонних справ Туреччини прокоментували «рекомендації» Росії припинити військову співпрацю з Україною. В Анкарі наголосили, що угода про продаж безпілотників Україні не зачіпає інших країн, і нагадали, що Росія постачає ракети в Сирію.
  • Наразі авіасполучення між РФ та Туреччиною повністю закрито. Ініціатором цього стала Росія, яка назвала причиною активне поширення коронавірусу в Туреччині.