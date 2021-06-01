Туреччина відповіла на закиди Росії щодо продажу безпілотників Україні: Наша позиція щодо Криму відома

У Міністерстві закордонних справ Туреччини прокоментували «рекомендації» Росії припинити військову співпрацю з Україною. В Анкарі наголосили, що угода про продаж безпілотників Україні не зачіпає інших країн, і нагадали, що Росія постачає ракети в Сирію.
Про це заявив глава турецького зовнішньополітичного відомства Мевлют Чавушоглу, повідомляють NTV та Укрінформ.
«Це торгівля. Угода з Україною була укладена багато років тому. Росія постачає ракети в Сирію або інші країни. Ми не ставили цього під сумнів, коли так сталося», — сказав глава МЗС Туреччини.
Чавушоглу додав, що в усьому світі існує великий попит на безпілотні літальні апарати. Також він підкреслив, що позиція Туреччини щодо невизнання анексії Криму Росією залишається незмінною.
«Наша позиція щодо Криму відома. Ми також озвучуємо це росіянам. Ми говоримо про те, що її вирішення — в політичній площині», — наголосив він.
Зазначимо, раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров в інтервʼю одному з російських видань «рекомендував» турецьким колегам «припинити підживлювати мілітаристські настрої Києва». Він також заявляв, що «заохочення агресивних українських ініціатив щодо Криму рівносильно посяганню на територіальну цілісність Росії».
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