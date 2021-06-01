Туреччина відповіла на закиди Росії щодо продажу безпілотників Україні: Наша позиція щодо Криму відома

У Міністерстві закордонних справ Туреччини прокоментували «рекомендації» Росії припинити військову співпрацю з Україною. В Анкарі наголосили, що угода про продаж безпілотників Україні не зачіпає інших країн, і нагадали, що Росія постачає ракети в Сирію.

Про це заявив глава турецького зовнішньополітичного відомства Мевлют Чавушоглу, повідомляють NTV та Укрінформ.

«Це торгівля. Угода з Україною була укладена багато років тому. Росія постачає ракети в Сирію або інші країни. Ми не ставили цього під сумнів, коли так сталося», — сказав глава МЗС Туреччини.