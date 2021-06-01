Турция ответила на упреки России по поводу продажи беспилотников Украине: Наша позиция по Крыму известна

В Министерстве иностранных дел Турции прокомментировали «рекомендации» России прекратить военное сотрудничество с Украиной. В Анкаре отметили, что соглашение о продаже беспилотников Украине не затрагивает других стран, и напомнили, что Россия поставляет ракеты в Сирию.
Об этом заявил глава турецкого внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу, сообщают NTV и Укринформ.
«Это торговля. Соглашение с Украиной было заключено много лет назад. Россия поставляет ракеты в Сирию или другие страны. Мы не ставили этого под сомнение, когда это произошло», — сказал глава МИД Турции.
Чавушоглу добавил, что во всем мире существует большой спрос на беспилотные летательные аппараты. Также он подчеркнул, что позиция Турции о непризнании аннексии Крыма Россией остается неизменной.
«Наша позиция по Крыму известна. Мы также озвучиваем это россиянам. Мы говорим о том, что ее решения — в политической плоскости», — подчеркнул он.
Отметим, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью одному из российских изданий «рекомендовал» турецким коллегам «прекратить подпитывать милитаристские настроения Киева». Он также заявлял, что «поощрения агрессивных украинских инициатив по Крыму равносильно посягательству на территориальную целостность России».
- 26 ноября главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак заявил, что в 2021 году Украина закупит пять турецких ударных беспилотников Bayraktar с новыми характеристиками. ВСУ с 2019 года имеют на вооружении 6 беспилотников Bayraktar TB2 с ракетами MAM-L турецкой Roketsan.
- В начале ноября 2020 года Турция показала испытания тяжелого ударного дрона Bayraktar Akinci TIHA с украинскими двигателями.