Турция ответила на упреки России по поводу продажи беспилотников Украине: Наша позиция по Крыму известна

В Министерстве иностранных дел Турции прокомментировали «рекомендации» России прекратить военное сотрудничество с Украиной. В Анкаре отметили, что соглашение о продаже беспилотников Украине не затрагивает других стран, и напомнили, что Россия поставляет ракеты в Сирию.

Об этом заявил глава турецкого внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу, сообщают NTV и Укринформ.

«Это торговля. Соглашение с Украиной было заключено много лет назад. Россия поставляет ракеты в Сирию или другие страны. Мы не ставили этого под сомнение, когда это произошло», — сказал глава МИД Турции.