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Кулеба рассказал, при каких условиях Украина применит турецкие беспилотники Bayraktar на Донбассе

Автор:
Екатерина Кадакова
Дата:
Кулеба рассказал, при каких условиях Украина применит турецкие беспилотники Bayraktar на Донбассе

Wikimedia Commons

Украина будет применять турецкие беспилотники Bayraktar только для защиты, если Россия начнет широкомасштабное наступление на Украину.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в комментарии агентству Анадолу.

«Россия подумает дважды перед тем, как планировать крупномасштабную операцию или провокацию против Украины. Это касается не только БПЛА, но и любого другого приобретенного нами вооружения. Однако если Россия все же начнет масштабную операцию против Украины или перейдет в атаку, мы применим БПЛА для защиты своей территории», — заверил он.

Также Кулеба отметил, что турецкие беспилотники являются высокоэффективными, а соглашение благоприятное для обеих сторон.

«Турция не стала прогибаться под давлением России. Турция — уважающая себя и пользующаяся уважением других страна», — добавил министр.

  • Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью одному из российских изданий «рекомендовал» турецким коллегам «прекратить подпитывать милитаристские настроения Киева». Он также заявлял, что «поощрение агрессивных украинских инициатив относительно Крыма равнозначно посягательству на территориальную целостность России».
  • В Министерстве иностранных дел Турции прокомментировали «рекомендации» России прекратить военное сотрудничество с Украиной. В Анкаре отметили, что соглашение о продаже беспилотников Украине не затрагивает другие страны, и напомнили, что Россия поставляет ракеты в Сирию.
  • Сейчас авиасообщение между РФ и Турцией полностью закрыто. Инициатором этого стала Россия, которая назвала причиной активное распространение коронавируса в Турции.