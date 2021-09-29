Украина и Турция подписали меморандум о строительстве центра беспилотников Bayraktar. В будущем в Украине будет производство

Министр обороны Украины Андрей Таран и генеральный директор турецкой компании Bayraktar Savunma подписали меморандум по строительству и обустройству совместного учебно-испытательного центра для обслуживания, ремонта и модернизации ударных беспилотников Bayraktar.

Об этом сообщает Офис президента.

Согласно документу, Bayraktar построит вблизи Василькова (Киевская область) центр обслуживания беспилотников, в котором также будут готовить операторов БПЛА. После в Украине построят еще ряд таких центров.

Следующим этапом будет налаживание украинско-турецкого производства БПЛА. Bayraktar планирует инвестировать собственные средства в строительство в Украине завода по производству беспилотников, на котором будут работать украинские специалисты.

«Мы ждали этого момента очень долго. Это важное событие для нас. Это большой реальный шаг вперед. Благодарен президенту Эрдогану. Это реальная поддержка суверенитета и независимости Украины», — сказал президент Владимир Зеленский после подписания меморандума.