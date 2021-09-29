Мер Запоріжжя Володимир Буряк подав у відставку

Міський голова Запоріжжя Володимир Буряк заявив, що написав заяву про відставку через стан здоровʼя.

Про це він заявив у середу, 29 вересня, на засіданні восьмої сесії Запорізької міської ради.

«Всі ви знаєте, що я був на лікарняному. Я вже тричі побував на операційному столі. Лікарі рекомендують мені поберегти здоровʼя. Попереду ще планові обстеження. Я маю намір піти з посади міського голови. Моя заява зараз знаходиться у керуючого справами. Я підписав рішення про позачергову сесію, де заяву буде розглянуто. Що стосується подальшого, то я не збираюся їхати з міста та буду займатися політикою. Партія «Володимира Буряка «Єднання» і далі продовжить свою діяльність», — заявив Буряк.

На позачерговій сесії депутати міської ради мають затвердити відставку мера та визначитися, хто виконуватиме його обовʼязки. За регламентом це має бути секретар міськради Анатолій Куртєв.