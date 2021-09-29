Мер Запоріжжя Володимир Буряк подав у відставку

Міський голова Запоріжжя Володимир Буряк заявив, що написав заяву про відставку через стан здоровʼя.
Про це він заявив у середу, 29 вересня, на засіданні восьмої сесії Запорізької міської ради.
«Всі ви знаєте, що я був на лікарняному. Я вже тричі побував на операційному столі. Лікарі рекомендують мені поберегти здоровʼя. Попереду ще планові обстеження. Я маю намір піти з посади міського голови. Моя заява зараз знаходиться у керуючого справами. Я підписав рішення про позачергову сесію, де заяву буде розглянуто. Що стосується подальшого, то я не збираюся їхати з міста та буду займатися політикою. Партія «Володимира Буряка «Єднання» і далі продовжить свою діяльність», — заявив Буряк.
На позачерговій сесії депутати міської ради мають затвердити відставку мера та визначитися, хто виконуватиме його обовʼязки. За регламентом це має бути секретар міськради Анатолій Куртєв.
- На місцевих виборах, які відбулись восени 2020 року, Володимир Буряк переобрався мером на другий термін, а його партія «Єднання» отримала найбільше місць у міськраді.
- У червні 2021 року Буряк звільнив секретаря міської ради Анатолія Куртєва, якого обрали більшістю голосів. Причина — неточності у декларації. Однак через його звільнення депутати бойкотували засідання міської ради і не могли зібратись. У вересні суд скасував постанову про звільнення Куртєва і постановив відновити його на посаді секретаря Запорізької міської ради.
- 19 серпня 2021 року в Запорізькій міській раді, а також у районних адміністраціях і комунальних підприємствах відбулись обшуки за статтею 191 ККУ — привласнення, розтрата або заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем. Мер міста Володимир Буряк заявив про безпрецедентний тиск, якого не було «навіть за часів Януковича».