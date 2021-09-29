Мэр Запорожья Владимир Буряк подал в отставку

Городской голова Запорожья Владимир Буряк заявил, что написал заявление про отставку по состоянию здоровья.

Об этом он заявил в среду, 29 сентября, на заседании восьмой сессии Запорожского городского совета.

«Все вы знаете, что я был на больничном. Я уже трижды побывал на операционном столе. Врачи рекомендуют мне поберечь здоровье. Впереди еще плановые обследования. Я намерен уйти с должности городского головы. Мое заявление сейчас находится у управляющего делами. Я подписал решение о внеочередной сессии, где заявление будет рассмотрено. Что касается дальнейшего, то я не собираюсь уезжать с города и буду заниматься политикой. Партия «Владимира Буряка «Единение» и дальше продолжит свою деятельность», — заявил Буряк.

На внеочередной сессии депутаты городского совета должны утвердить отставку мэра и определиться, кто будет выполнять его обязанности. По регламенту это должно быть секретарь горсовета Анатолий Куртев.