Нацполіція прийшла з обшуками до Запорізької мерії. Ідеться про привласнення майна

У Запорізькій міській раді, а також у районних адміністраціях і комунальних підприємствах у четвер, 19 серпня, проводять обшуки.

Про це повідомляють місцеві видання 061 і Depo.

Обшуки проводять безпосередньо у приміщенні Запорізької міської ради, зокрема в кабінетах мера Володимира Буряка та його радників, в районних адміністраціях, комунальних закладах, а також у салоні краси «Персона», який належить Наталії Зайченко — ЗМІ називають її коханкою Буряка.