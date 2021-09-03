У Запоріжжі депутати поновили на посаді секретаря мерії. Через його звільнення вони бойкотували засідання міськради

Депутати Запорізької міської ради домоглися поновлення «слуги народу» Анатолія Куртєва на посаді секретаря міськради. Відповідне рішення ухвалили на позачерговому засіданні в пʼятницю, 3 вересня.

Про це повідомляють партія «Слуга народу» і місцеве видання 061.

На засіданні зареєструвалися 57 із 64 чинних депутатів. Вони одноголосно підтримали рішення про відновлення Куртєва на посаді секретаря мерії та скасували рішення мера Володимира Буряка про його звільнення. Також Куртєву мають виплатити зарплату за період з 26 червня до 2 вересня.

Нагадаємо, що конфлікт між міським головою Запоріжжя Володимиром Буряком і Анатолієм Куртєвим розпочався в червні 2021 року. Тоді мер звільнив секретаря мерії через неправильно заповнену декларацію. Представники фракції «Слуга народу», сам Куртєв та інші депутати не погодилися з цим рішенням і подали позов до суду. Через це депутати також почали бойкотувати сесії, які намагався провести Буряк.

Однак Запорізький окружний адміністративний суд задовільнив заяву Куртєва, скасував розпорядження мера про його звільнення і постановив відновити на посаді секретаря Запорізької міської ради.