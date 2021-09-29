Суд оштрафував голову ОАСК Вовка за те, що він не ходить на засідання

Вищий антикорупційний суд наклав штраф на голову Окружного адмінсуду Павла Вовка за те, що він не ходить на засідання.

Про це пише пресслужба ВАКС.

Там зазначили, що слідчий суддя задовольнив клопотання прокурора САП.

«Застосоване грошове стягнення складає 2 розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб, тобто 4 540 гривень», — йдеться в повідомленні.

Оскарженню вирок не підлягає, але Вовк має право подати клопотання про скасування ухвали.