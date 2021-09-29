Суд оштрафовал главу ОАСК Вовка за то, что он не ходит на заседания

Высший антикоррупционный суд наложил штраф на главу Окружного админсуда Павла Вовка за то, что он не ходит на заседания.

Об этом пишет пресс-служба ВАКС.

Там отметили, что судья удовлетворил ходатайство прокурора САП.

«Применяемое денежное взыскание составляет 2 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц, то есть 4 540 гривен», — говорится в сообщении.

Обжалованию приговор не подлежит, но Вовк имеет право подать ходатайство об отмене постановления.