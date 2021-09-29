Суд оштрафовал главу ОАСК Вовка за то, что он не ходит на заседания

Высший антикоррупционный суд наложил штраф на главу Окружного админсуда Павла Вовка за то, что он не ходит на заседания.
Об этом пишет пресс-служба ВАКС.
Там отметили, что судья удовлетворил ходатайство прокурора САП.
«Применяемое денежное взыскание составляет 2 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц, то есть 4 540 гривен», — говорится в сообщении.
Обжалованию приговор не подлежит, но Вовк имеет право подать ходатайство об отмене постановления.
- Напомним, НАБУ подозревает главу Окружного админсуда Вовка и других судей ОАСК — Аблова, Погрибниченка, Келеберду, Огурцова, Качура и Санина — в коррупции и попытках захватить государственную власть. 17 июля 2020 года НАБУ представило запись разговоров Вовка и судей ОАСК, впоследствии обнародовали новые записи. В тот же день сотрудники НАБУ провели обыски в суде, после чего Вовку и его заместителю Евгению Аблову сообщили о подозрении. Но Вовк на заседания суда по избранию ему меры пресечения не является.