«Видатний репортаж». Розслідування про отруйників Навального отримало премію «Еммі»

Розслідування про отруйників Навального, яке провели The Insider, Bellingcat і CNN за участю Der Spiegel, отримало премію «Еммі»
Про це повідомляється на сторінці премії у Twitter у ніч проти 29 вересня.
Зазначимо, розслідувачі отримали новинну і документальну премію «Еммі» за «видатний новинний розслідувальний репортаж».
- 14 грудня 2020 року міжнародні розслідувачі назвали імена працівників ФСБ, які отруїли Навального, а раніше мало не вбили його дружину. За кілька годин до оприлюднення результатів розслідування Навальний зателефонував одному з працівників ФСБ Костянтину Кудрявцеву, який може бути причетний до його отруєння. Політик представився помічником секретаря Ради безпеки і колишнього директора ФСБ Миколи Патрушева і спілкувався з ним 45 хвилин. Кудрявцев зізнався у проведенні спецоперації з отруєння.
- Олексій Навальний потрапив до лікарні Омська із сильним отруєнням 20 серпня 2020 року. Тоді він впав у кому. 21 серпня Навального відправили літаком до Німеччини. 2 вересня уряд Німеччини оголосив, що російського політика отруїли речовиною з групи «Новачок». 6 жовтня Організація із заборони хімічної зброї підтвердила, що Навального отруїли речовиною з групи «Новачок» — її нанесли на його спідню білизну.
- Напередодні річниці отруєння Навального Велика Британія та США запровадили санкції проти семи співробітників ФСБ Росії, які, ймовірно, причетні до отруєння політика.