«Выдающийся репортаж». Расследование об отравителях Навального получило премию «Эмми»

Расследование об отравителях Навального, проведенное The Insider, Bellingcat и CNN с участием Der Spiegel, получило премию «Эмми».
Об этом сообщается на странице премии в Twitter в ночь на 29 сентября.
Отметим, расследователи получили новостную и документальную премию «Эмми» за «выдающийся новостной расследовательский репортаж».
- 14 декабря 2020 года международные расследователи назвали имена сотрудников ФСБ, которые отравили Навального, а ранее чуть не убили его жену. За несколько часов до обнародования результатов расследования Навальный позвонил одному из сотрудников ФСБ Константину Кудрявцеву, который может быть причастен к его отравлению. Политик представился помощником секретаря Совета безопасности и бывшего директора ФСБ Николая Патрушева и общался с ним 45 минут. Кудрявцев признался в проведении спецоперации по отравлению.
- Алексей Навальный попал в больницу Омска с сильным отравлением 20 августа 2020 года. Тогда он впал в кому. 21 августа Навального отправили самолетом в Германию. 2 сентября правительство Германии объявило, что российского политика отравили веществом из группы «Новичок». 6 октября Организация по запрещению химического оружия подтвердила, что Навального отравили веществом из группы «Новичок» — его нанесли на нижнее белье.
- Накануне годовщины отравления Навального Великобритания и США ввели санкции против семи сотрудников ФСБ России, которые, вероятно, причастны к отравлению политика.