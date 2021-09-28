Сергій Притула створює свою партію. Вона братиме участь у наступних парламентських виборах

Колишній член партії «Голос», шоумен Сергій Притула заявив, що створює свою власну партію, з якою планує брати участь у наступних парламентських виборах.
Про це він повідомив в ефірі «24 каналу».
«Це очевидно буде політична партія. Поки що вона на етапі формування. Щодо неймінгу, брендингу — дайте мені трішки часу, і я обов'язково все розкажу. Це однозначно буде не віртуальна історія. Проте й поспішати з набуттям субʼєктності я не буду», — заявив Притула.
У своєму відеоблозі Притула також казав, що має намір серйозно займатися політикою.
- Притула вийшов з партії «Голос» після виборів мера Києва і на тлі конфлікту в політсилі. Він сказав, що нинішня позиція партії не відповідає її початковим основам.
- У партії згодом заявили, що Притула «хотів отримати керівні посади за будь-яку ціну».