СБУ оголосила підозру трьом причетним до партії Шарія

Служба безпеки України оголосила підозру ще трьом особам, які причетні до реєстрації політичної Партії Шарія.
Як повідомляє пресслужба СБУ, їх підозрюють у підробці документів для державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців (ч. 2 ст. 205-1 КК).
У спецслужбі заявили, що мають докази причетності зазначених трьох осіб до підробки документів про перереєстрацію партії «Обʼєднана Україна» в Партію Шарія, а також до фальсифікації протоколів її засідань для обрання «потрібних керівників партії».
«Раніше Віктор Шарій, на якого зареєстровано Партію Шарія, заявив, що не має жодного стосунку до діяльності цієї політичної сили і лише дав нотаріальну згоду на використання в ній свого прізвища. Причому зробив це за грошову винагороду у $500. Наразі до суду направляються матеріали, необхідні для обрання всім чотирьом підозрюваним запобіжного заходу», — зазначили в СБУ.
- У листопаді 2020 року ОАСК почав розглядати позов до Мінʼюсту про заборону Партії Шарія, який подав Віктор Шарій. Чоловік, на якого зареєстровано партію, вимагав заборонити діяльність політсили. За його словами, він не має стосунку до діяльності партії, а нотаріальну згоду на використання в назві політсили свого прізвища дав за $500.
- 16 лютого СБУ повідомила про підозру Анатолію Шарію за двома статтями — держзрада і порушення рівноправності. Сам Шарій назвав справу політичною і не прийшов на допит 22 лютого. Пізніше Шарія оголосили в розшук, а СБУ запросила дозвіл на слідчі дії за кордоном (Шарій живе в Іспанії).
- У липні 2021 року Офіс генерального прокурора відкрив кримінальні провадження щодо блогера Анатолія Шарія через ймовірне відмивання доходів, ухилення від сплати податків і махінації у фінансуванні його партії.
- 20 серпня РНБО запровадила санкції проти головного редактора видання «Страна.uа» Ігоря Гужви та відеоблогера Анатолія Шарія, а також його дружини Ольги, її матері та низки інших осіб.