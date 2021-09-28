СБУ оголосила підозру трьом причетним до партії Шарія

Служба безпеки України оголосила підозру ще трьом особам, які причетні до реєстрації політичної Партії Шарія.

Як повідомляє пресслужба СБУ, їх підозрюють у підробці документів для державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців (ч. 2 ст. 205-1 КК).

У спецслужбі заявили, що мають докази причетності зазначених трьох осіб до підробки документів про перереєстрацію партії «Обʼєднана Україна» в Партію Шарія, а також до фальсифікації протоколів її засідань для обрання «потрібних керівників партії».

«Раніше Віктор Шарій, на якого зареєстровано Партію Шарія, заявив, що не має жодного стосунку до діяльності цієї політичної сили і лише дав нотаріальну згоду на використання в ній свого прізвища. Причому зробив це за грошову винагороду у $500. Наразі до суду направляються матеріали, необхідні для обрання всім чотирьом підозрюваним запобіжного заходу», — зазначили в СБУ.