СБУ объявила подозрение трем причастным к партии Шария

Служба безопасности Украины объявила подозрение еще трем лицам, которые причастны к регистрации политической Партии Шария.

Как сообщает пресс-служба СБУ, их подозревают в подделке документов для госрегистрации юридического лица и физлиц-предпринимателей (ч. 2 ст. 205-1 УК).

В спецслужбе заявили, что имеют доказательства причастности указанных трех лиц к подделке документов о перерегистрации партии «Объединенная Украина» в Партию Шария, а также к фальсификации протоколов заседаний Партии Шария для избрания «нужных руководителей партии».

«Ранее Виктор Шарий, на которого зарегистрирована Партия Шария, заявил, что не имеет никакого отношения к деятельности данной «политической силы» и только дал нотариальное согласие на использование в ней своей фамилии. Причем сделал это за денежное вознаграждение в $500. Сейчас в суд направляются материалы, необходимые для избрания всем четырем подозреваемым меры пресечения», — отметили в СБУ.