Нардеп Гончаренко: Против Шария возбудили дела за отмывание доходов и уклонение от уплаты налогов

Офис генерального прокурора открыл уголовные производства в отношении блогера Анатолия Шария через предполагаемое отмывание доходов, уклонение от уплаты налогов и махинации в финансировании Партии Шария.

Об этом народный депутат фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко сообщил в Facebook со ссылкой на ответ на свои депутатские обращения.

Офис генпрокурора сообщил, что по этому поводу Главное следственное управление финансовых расследований Государственной фискальной службы Украины уже ведет расследование.