СМИ: Литва лишила блогера Шария статуса беженца и объявила персоной нон грата

Литва объявила блогера Анатолия Шария, подозреваемого в Украине в государственной измене, персоной нон грата.

Об этом со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах сообщают «Европейская правда», «РБК-Украина» и «Цензор.нет».

По данным источников, все документы Шария аннулировали 10 мая 2021 года.

«Он получил статус беженца в Литве. Это было во времена Януковича [в 2012 году], когда казалось, что он бежит от режима Януковича», — рассказал источник.

Как отмечается, в настоящее время Шарий нанял «одну из самых дорогих адвокатских компаний в Литве». Юристы изучают материалы дела, однако считают, что решение вряд ли удастся обжаловать из-за «обоснованности материалов и политической поддержки».

В то же время сам Шарий в своем Telegram-канале уверяет, что «впервые слышит» о лишении его статуса беженца.

«Что-то мне не сильно верится. Источник сообщил бы еще три недели назад, что-то здесь не так, думаю. В любом случае — Литва очень мощный геополитический игрок и если уж что-то решает, значит неспроста», — добавил он.

Позже нардеп Алексей Гончаренко опубликовал в своем Telegram-канале копии документов и отметил, что статус беженца Шарию аннулировали по представлению адвоката Марка Фейгина. Ранее суд в Литве обязал Шария опровергнуть распространенную информацию о Фейгине и выплатить ему €3 тысячи.