СМИ: Литва лишила блогера Шария статуса беженца и объявила персоной нон грата

Литва объявила блогера Анатолия Шария, подозреваемого в Украине в государственной измене, персоной нон грата.
Об этом со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах сообщают «Европейская правда», «РБК-Украина» и «Цензор.нет».
По данным источников, все документы Шария аннулировали 10 мая 2021 года.
«Он получил статус беженца в Литве. Это было во времена Януковича [в 2012 году], когда казалось, что он бежит от режима Януковича», — рассказал источник.
Как отмечается, в настоящее время Шарий нанял «одну из самых дорогих адвокатских компаний в Литве». Юристы изучают материалы дела, однако считают, что решение вряд ли удастся обжаловать из-за «обоснованности материалов и политической поддержки».
В то же время сам Шарий в своем Telegram-канале уверяет, что «впервые слышит» о лишении его статуса беженца.
«Что-то мне не сильно верится. Источник сообщил бы еще три недели назад, что-то здесь не так, думаю. В любом случае — Литва очень мощный геополитический игрок и если уж что-то решает, значит неспроста», — добавил он.
Позже нардеп Алексей Гончаренко опубликовал в своем Telegram-канале копии документов и отметил, что статус беженца Шарию аннулировали по представлению адвоката Марка Фейгина. Ранее суд в Литве обязал Шария опровергнуть распространенную информацию о Фейгине и выплатить ему €3 тысячи.
- 16 февраля СБУ объявила подозрение Шарию по статьям о госизмене и нарушению равноправия. СБУ называет его российским пропагандистом, который с 2012 года вел подрывную деятельность против Украины. Сам Шарий назвал дело политическим. Сейчас он живет в Испании — недалеко от Барселоны у него вилла. Ее рыночная цена может достигать миллиона евро.
- 25 февраля Шария объявили в розыск — он не явился на допрос в СБУ. 1 марта спецслужба направила в Киевскую прокуратуру запрос на следственные действия за границей по делу Шария.