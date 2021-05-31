ЗМІ: Литва позбавила блогера Шарія статусу біженця і оголосила персоною нон грата

Литва оголосила блогера Анатолія Шарія, підозрюваного в Україні у державній зраді, персоною нон грата.

Про це з посиланням на власні джерела в правоохоронних органах повідомляють «Європейська правда», «РБК-Україна» та «Цензор.нет».

За даними джерел, усі документи Шарія анулювали 10 травня 2021 року.

«Він отримав статус біженця в Литві. Це було за часів Януковича [у 2012 році], коли видавалося, що він втікає від режиму Януковича», — розповіло джерело.

Як зазначається, наразі Шарій винайняв «одну з найдорожчих адвокатських компаній у Литві». Юристи вивчають матеріали справи, проте вважають, що рішення навряд чи вдасться оскаржити через «обґрунтованість матеріалів і політичну підтримку».

Водночас сам Шарій у своєму Telegram-каналі запевняє, що «вперше чує» про позбавлення його статусу біженця.

«Щось мені не сильно віриться. Джерело повідомило б ще три тижні тому, щось тут не так, думаю. У будь-якому випадку — Литва дуже потужний геополітичний гравець і якщо вже щось вирішує, то значить неспроста», — додав він.

Пізніше нардеп Олексій Гончаренко опублікував у своєму Telegram-каналі копії документів та зауважив, що статус біженця Шарію анулювали за поданням адвоката Марка Фейгіна. Раніше суд у Литві зобовʼязав Шарія спростувати розповсюджену інформацію щодо Фейгіна та виплатити йому €3 тисячі.