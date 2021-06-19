Нардеп Гончаренко: Проти Шарія порушили справи за відмивання доходів і ухилення від сплати податків

Офіс генерального прокурора відкрив кримінальні провадження щодо блогера Анатолія Шарія через ймовірне відмивання доходів, ухилення від сплати податків і махінації у фінансуванні Партії Шарія.

Про це народний депутат фракції «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко повідомив у Facebook з посиланням на відповідь на свої депутатські звернення.

Офіс Генпрокурора повідомив, що з цього приводу Головне слідче управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України вже веде розслідування.