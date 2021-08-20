РНБО запровадило санкції проти блогера Шарія та головреда «Страна.ua» Гужви

Рада національної безпеки та оборони запровадила санкції проти головного редактора видання Страна.UA» Ігоря Гужви та відеоблогера Анатолія Шарія.

Про це на брифінгу заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

Окрім них, санкції запроваджені проти громадянки Алли Бондаренко, та осіб, повʼязаних з Гужвою — Аліни Солнцевої та Любові Лукашиної, а також компаній «Ласмак», яке володіє «Страною.UA». Іншими підсанкційними компаніями виявилися компанії «Маджері» та «Смарт Медіа Мережа».

Крім Шарія, під санкції також потрапила його дружина Ольга і одіозний нардеп Андрій Деркач.

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