МОЗ вимагає відстороняти керівників лікарень, працівників яких підозрюють у підробці документів про вакцинацію

Міністерство охорони здоровʼя України закликає місцеву владу усувати керівників закладів охорони здоровʼя, працівників яких підозрюють у підробці документів і свідчень про вакцинацію від коронавірусу.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

«Наразі на низку лікарів відкрито кримінальні провадження за фактом підробки документів, що посвідчують проведення вакцинації. Ми офіційно направимо подання до власників [обʼєднаних територіальних громад] закладів охорони здоров’я, де працюють ці лікарі, з проханням відсторонити від роботи керівників цих установ на час проведення слідства», — сказав міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко.

За його словами, якщо слідство виявить, що головний лікар закладу не причетний до махінацій, його відновлять на посаді. Якщо буде повторне порушення, МОЗ погрожує анулювати ліцензії таких установ, залишивши їх без фінансування. У МОЗ зазначають, що тоді територіальна громада фінансуватиме установу-порушника самостійно.