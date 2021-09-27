Минздрав требует отстранять руководителей больниц, работников которых подозревают в подделке документов о вакцинации

Министерство здравоохранения Украины призывает местные власти отстранять руководителей учреждений здравоохранения, работников которых подозревают в подделке документов и свидетельств о вакцинации от коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

«Сейчас на ряд врачей возбуждены уголовные производства по факту подделки документов, удостоверяющих проведение вакцинации. Мы официально направим обращения к владельцам [объединенным территориальным общинам] заведений здравоохранения, где работают эти врачи с просьбой отстранить от работы руководителей этих учреждений на время проведения следствия», — сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, если следствие выявит, что главный врач учреждения не причастен к махинациям, его восстановят в должности. Если будет повторное нарушение, то Минздрав грозит аннулировать лицензии таких учреждений, оставив их без финансирования. В Минздраве отмечают, что тогда территориальная община будет финансировать учреждение-нарушителя самостоятельно.