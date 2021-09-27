У політвʼязня Яцкіна погіршився стан. Його життя під загрозою

В українського політвʼязня Івана Яцкіна, якому окупаційний «Верховний суд Криму» дав 11 років колонії суворого режиму, у Сімферопольському СІЗО значно погіршилося здоровʼя.
Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, яка отримала інформацію від адвоката Яцкіна.
У Яцкіна через тромбофлебіт загострилася трофічна виразка на обох ногах (довгий час не загоюються рани).
«Керівництво Сімферопольського СІЗО продовжує ігнорувати потребу в екстреному медичному обстеженні та фаховій меддопомозі. Це ставить під загрозу життя нашого співгромадянина», — повідомила Денісова, додавши, що звернулася до омбудсмена РФ Тетяни Москалькової з вимогою провести повне обстеження і лікування Яцкіна.
Також Денісова обговорила з адвокатом Миколою Полозовим стан кримськотатарських політвʼязнів Нарімана Джеляла та Асана й Азіза Ахтемових, яких тримають у Сімферопольському слідчому ізоляторі. Вони передали прохання про правовий захист і медичну допомогу.
- Кримчанина Івана Яцкіна російські силовики затримали у грудні 2019 року через підозру в державній зраді. Після цього його етапували до Москви. За версією ФСБ, чоловік «діяв в інтересах українських спецслужб на території окупованого Криму, збирав і передавав якусь інформацію». На момент затримання Яцкіна його дружина Гульнара Кадирова була вагітна їхньою третьою дитиною.
- За даними російської газети «Коммерсантъ», Яцкін у лютому 2020 року писав листа президенту України з проханням включити його до списку осіб на обмін і надати фінансову допомогу його родині.
- Сам Яцкін винним себе не визнає і вважає, що його затримали через активну проукраїнську позицію. У СБУ теж запевнили, що Яцкін не співпрацював зі службою.
- Правозахисний центр «Меморіал» включив чоловіка до списку осіб, яких переслідують незаконно та з політичних мотивів.
- У травні Яцкіна, обвинуваченого в «державній зраді» нібито на користь України, засудили до 11 років колонії суворого режиму.