У политзаключенного Яцкина ухудшилось состояние. Его жизнь под угрозой

У украинского политзаключенного Ивана Яцкина, которому оккупационный «Верховный суд Крыма» дал 11 лет колонии строгого режима, в Симферопольском СИЗО значительно ухудшилось здоровье.
Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, которая получила информацию от адвоката Яцкина.
У Яцкина из-за тромбофлебита обострилась трофическая язва на обеих ногах (долго незаживающие раны).
«Руководство Симферопольского СИЗО продолжает игнорировать потребность в экстренном медицинском обследовании и профессиональной медпомощи. Это ставит под угрозу жизнь нашего соотечественника», — сообщила Денисова, добавив, что обратилась к омбудсмену РФ Татьяне Москальковой с требованием провести полное обследование и лечение Яцкина.
Также Денисова обсудила с адвокатом Николаем Полозовым состояние крымскотатарских политзаключенных Наримана Джеляла и Асана и Азиза Ахтемовых, которых содержат в Симферопольском следственном изоляторе. Они передали просьбу о правовой защите и медицинской помощи.
- Крымчанина Ивана Яцкина российские силовики задержали в декабре 2019 года из-за подозрения в государственной измене. После этого его этапировали в Москву. По версии ФСБ, мужчина «действовал в интересах украинских спецслужб на территории оккупированного Крыма, собирал и передавал какую-то информацию». На момент задержания Яцкина его жена Гульнара Кадырова была беременна их третьим ребенком.
- По данным российской газеты «Коммерсантъ», Яцкин в феврале 2020 года писал письмо президенту Украины с просьбой включить его в список лиц на обмен и оказать финансовую помощь его семье.
- Сам Яцкин виновным себя не признает и считает, что его задержали из-за активной проукраинской позиции. В СБУ тоже заверили, что Яцкин не сотрудничал со службой.
- Правозащитный центр «Мемориал» включил мужчину в список лиц, которых преследуют незаконно и по политическим мотивам.
- В мае Яцкина, обвиняемого в «государственной измене» якобы в пользу Украины, приговорили к 11 годам колонии строгого режима.