У политзаключенного Яцкина ухудшилось состояние. Его жизнь под угрозой

У украинского политзаключенного Ивана Яцкина, которому оккупационный «Верховный суд Крыма» дал 11 лет колонии строгого режима, в Симферопольском СИЗО значительно ухудшилось здоровье.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, которая получила информацию от адвоката Яцкина.

У Яцкина из-за тромбофлебита обострилась трофическая язва на обеих ногах (долго незаживающие раны).

«Руководство Симферопольского СИЗО продолжает игнорировать потребность в экстренном медицинском обследовании и профессиональной медпомощи. Это ставит под угрозу жизнь нашего соотечественника», — сообщила Денисова, добавив, что обратилась к омбудсмену РФ Татьяне Москальковой с требованием провести полное обследование и лечение Яцкина.

Также Денисова обсудила с адвокатом Николаем Полозовым состояние крымскотатарских политзаключенных Наримана Джеляла и Асана и Азиза Ахтемовых, которых содержат в Симферопольском следственном изоляторе. Они передали просьбу о правовой защите и медицинской помощи.