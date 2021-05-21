В окупованому Криму українського політв’язня Яцкіна засудили до 11 років колонії суворого режиму. У МЗС України «вирок» назвали незаконним

Підконтрольний російській окупаційній владі Верховний суд Криму засудив Івана Яцкіна, обвинуваченого у «державній зраді» нібито на користь України, до 11 років колонії суворого режиму.

Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

Згідно з рішенням суду, після закінчення терміну відбування покарання у колонії Яцкін буде ще один рік перебувати під адміністративним наглядом.

«Цей незаконний вирок так званого суду є демонстрацією системних політичних репресій окупаційної влади стосовно наших громадян, які вільно висловлюють проукраїнську позицію на території тимчасово окупованого Криму», — заявила Денісова.

Окрім цього, омбудсман закликала міжнародну спільноту відреагувати на «незаконне судилище» та посилити тиск на Росію задля захисту прав громадян, які мешкають на території тимчасово окупованого Криму, а також заради звільнення усіх незаконно утримуваних країною-агресором українців.

Як уточнив адвокат Яцкіна, Микола Полозов, його підзахисному зарахують термін утримання під вартою з жовтня 2019 року. Тож до повного відбуття покарання за цим вироком чоловіку залишилося менше 9,5 років.

Також адвокат запевнив, що буде оскаржувати рішення суду.

На «незаконний вирок» вже відреагували і в Міністерстві закордонних справ України. Перший заступник глави МЗС Еміне Джапарова засудила рішення суду і закликала міжнародну спільноту відреагувати на тривалі грубі порушення прав людини в окупованому Криму.

«Важкохворого українця Івана Яцкіна, затриманого в Криму у 2019 року за надуманими обвинуваченнями, російські окупанти засудили до 11 років колонії суворого режиму. Силовики знущалися з нього, підірвали здоров'я і весь час шукали приводи для недопуску консулів і незалежних адвокатів. Росія має негайно звільнити Івана Яцкіна та усіх незаконно утримуваних громадян України», — написала вона на своїй сторінці у Twitter.

Справа Яцкіна

Кримця Івана Яцкіна російські силовики затримали у грудні 2019 року через підозру в державній зраді. Після цього його етапували до Москви. За версією ФСБ, чоловік «діяв в інтересах українських спецслужб на території окупованого Криму, збирав і передавав якусь інформацію». На момент затримання Яцкіна його дружина Гульнара Кадирова була вагітна їхньою третьою дитиною.

За даними російської газети «Коммерсантъ», Яцкін у лютому 2020 року писав листа президенту України з проханням включити його до списку осіб на обмін і надати фінансову допомогу його родині.

Сам Яцкін винним себе не визнає і вважає, що його затримали через активну проукраїнську позицію. У СБУ також запевнили, що Яцкін не співпрацював із службою.

Правозахисний центр «Меморіал» включив чоловіка до списку осіб, яких переслідують незаконно і з політичних мотивів.