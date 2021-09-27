Від 7,80 до 13,50 грн. Названі ціни на газ для населення на жовтень

Газопостачальники України опублікували ціни на газ для населення на жовтень.
Про це повідомляє «ГазПравда».
Річна, фіксована ціна газу, в залежності від компанії, в жовтні буде коливатися від 7,80 до 13,50 грн за кубометр. Зазначається, що ціна газу для населення в наступному місяці за річними тарифами залишиться без змін.
Найнижчі ціни (до 8 грн) встановили 25 компаній. Серед них — «Агросинтез Трейдін» (7,80 грн за кубометр), «Евод Трейд КП Луцькводоканал» (7,88 грн), «Черкасигаз Збут» і «Уманьгаз Збут» (7,89 грн), ГК «Нафтогаз України» (7,96 грн), а також «Волиньелектрозбут» (7,98 грн).
У більшості компаній ціни до 9 грн.
Найвищі ціни встановили Чернівецька обласна енергопостачальна компанія, Житомирська обласна енергопостачальна компанія і Херсонська обласна енергопостачальна компанія — 13,5 грн за кубометр.
Повний список цін можна подивитися тут.
- 18 січня Кабінет міністрів установив граничну ціну на газ для населення на рівні 6,99 гривні за кубометр, яка буде діяти з 1 лютого до кінця опалювального сезону або до кінця карантину. Пізніше уряд вніс природний газ до переліку соціально значущих товарів, вартість яких регулює держава.
- Українські постачальники газу з 1 травня перейшли на формування річного тарифу. Він буде вищий, аніж раніше встановлене урядом обмеження в 6,99 гривні за кубометр.
- 19 травня Кабінет міністрів відмовився від державного регулювання ціни на газ. Тепер відповідальність за тарифи нестиме місцева влада.