От 7,80 до 13,50 грн. Названы цены на газ для населения на октябрь

Газопоставщики Украины опубликовали цены на газ для населения на октябрь.
Об этом сообщает «ГазПравда».
Годовая, фиксированная цена газа, в зависимости от компании, в октябре будет колебаться от 7,80 до 13,50 грн за кубометр. Отмечается, что цена газа для населения в следующем месяце по годовым тарифам останется без изменений.
Самые низкие цены (до 8 грн) установили 25 компаний. Среди них — «Агросинтез Трейдинг» (7,80 грн за кубометр), «Эвода Трейд КП Луцкводоканал» (7,88 грн), «Черкассыгаз Сбыт» и «Уманьгаз Сбыт» (7,89 грн), ГК «Нафтогаз Украины» (7,96 грн), а также «Волыньэлектросбыт» (7,98 грн).
У большинства компаний цены до 9 грн.
Самые высокие цены установили Черновицкая областная энергоснабжающая компания, Житомирская областная энергоснабжающая компания и Херсонская областная энергоснабжающая компания — 13,5 грн за кубометр.
Полный список цен можно посмотреть здесь.
- 18 января Кабинет министров установил предельную цену на газ для населения на уровне 6,99 гривны за кубометр, которая будет действовать с 1 февраля до конца отопительного сезона или до конца карантина. Позже правительство внесло природный газ в перечень социально значимых товаров, стоимость которых регулируется государством.
- Украинские поставщики газа с 1 мая перешли на формирование годового тарифа. Он будет выше, чем ранее установленное правительством ограничение в 6,99 гривны за кубометр.
- 19 мая Кабинет министров отказался от государственного регулирования цен на газ. Теперь ответственность за тарифы будут нести местные власти.