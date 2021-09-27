Справа про вбивство журналіста Шеремета: Андрія Антоненка відпустили під нічний домашній арешт

Фігуранта справи про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка відпустили під нічний домашній арешт — до цього він був на цілодобовому. Відповідне рішення ухвалив Шевченківський районний суд міста Київ на засіданні у понеділок, 27 вересня.

Про це повідомляє ініціатива Free Riff у Facebook.

Антоненко з 19 грудня 2019 року перебував у СІЗО, а 30 квітня 2021 року суд відпустив його під цілодобовий домашній арешт, тепер же він буде під нічним домашнім арештом — з 23:00 до 06:00.

Правозахисна ініціатива «Правотворець» також повідомляє, що суд зобовʼязав прокурора Тішина повернути Юлії Кузьменко частину майна, яке тимчасово вилучили під час обшуку 12 грудня 2019 року.