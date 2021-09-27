Дело об убийстве журналиста Шеремета: Андрея Антоненко отпустили под ночной домашний арест

Фигуранта дела об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко отпустили под ночной домашний арест — до этого он был на круглосуточном. Соответствующее решение принял Шевченковский районный суд города Киева на заседании в понедельник, 27 сентября.

Об этом сообщает инициатива Free Riff в Facebook.

Антоненко с 19 декабря 2019 года находился в СИЗО, а 30 апреля 2021 года суд отпустил его под круглосуточный домашний арест, теперь же он будет под ночным домашним арестом — с 23:00 до 06:00.

Правозащитная инициатива «Правотворець» также сообщает, что суд обязал прокурора Тишина вернуть Юлии Кузьменко часть имущества, которое временно изъяли во время обыска 12 декабря 2019 года.