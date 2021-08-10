Детский кардиохирург и фигурантка дела Шеремета Юлия Кузьменко вернулась на работу

Детский кардиохирург и фигурантка дела об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлия Кузьменко во вторник, 10 августа, вернулась на работу в Центр детской кардиологии и кардиохирургии.
Об этом в Facebook сообщило сообщество Free Dr Kuzmenko.
Отметим, что Юлия Кузьменко с 19 декабря 2019 года находилась в СИЗО, затем, с 11 августа 2020 года, на круглосуточном домашнем аресте, а 4 августа 2021 года суд ее отпустил под ночной домашний арест.
С сегодняшнего дня Кузьменко ждет адаптация к рабочему процессу и восстановления практических навыков. Она уже наведалась в своей операционную, где выполняют тончайшие вмешательства в детские сердца — но пока не в статусе оперирующего хирурга.
Юлия Кузьменко работает кардиохирургом в течение 17 лет. Она лечит детей с пороками сердца. Вот так она подписана на сайте Центра детской кардиологии: Заведующая отделением рентгенангиографии и эндоваскулярной хирургии, кандидат медицинских наук, врач-хирург сердечно-сосудистый высшей квалификационной категории.
- Другой фигурант дела Андрей Антоненко находится под круглосуточным домашним арестом, Яна Дугарь — под личным обязательством.
- 12 декабря 2019 года тогдашний глава МВД Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Впоследствии на брифинге правоохранители представили часть результатов следствия и назвали подозреваемых: военная медсестра Яна Дугарь, врач Юлия Кузьменко, музыкант и сотрудник Сил спецопераций Андрей Антоненко.
- Впоследствии фигурантам дела изменили подозрение. Андрей Антоненко теперь является не организатором убийства, а исполнителем по предварительному сговору, Юлия Кузьменко тоже является исполнителем, а Яна Дугарь — пособником.
- 28 сентября 2020 года суд присяжных начал рассмотрение дела по существу.