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Убийство Шеремета: Юлию Кузьменко отпустили под ночной домашний арест

Автор:
Ангелина Шеремет
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Шевченковский районный суд Киеве 4 августа изменил меру пресечения фигурантке дела об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко. Ее отпустили из круглосуточного домашнего ареста на ночной и сняли электронный браслет.

Об этом сообщил ее адвокат Тарас Безпалый.

Кузьменко находилась на домашнем аресте с 11 августа 2020 года. До этого она сидела в СИЗО с 13 декабря 2019 года.

На заседании 4 августа суд, кроме ходатайства об изменении меры пресечения, продолжил исследовать экспертизы: фотоекспертизу еще одной фигурантки Яны Дугар.

Julia Kiyan Kuzmenko / Facebook

  • 12 декабря 2019 года тогдашний глава МВД Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Впоследствии на брифинге правоохранители представили часть результатов следствия и назвали подозреваемых: военная медсестра Яна Дугарь, врач Юлия Кузьменко, музыкант и сотрудник Сил спецопераций Андрей Антоненко.
  • Впоследствии фигурантам дела изменили подозрение. Андрей Антоненко теперь является не организатором убийства, а исполнителем по предварительному сговору. Юлия Кузьменко тоже является исполнителем, а Яна Дугарь — пособником.
  • 22 мая 2020 года стало известно, что полиция завершила досудебное расследование по делу об убийстве Шеремета. 28 сентября суд присяжных начал рассмотрение дела по сути.