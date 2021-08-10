Дитячий кардіохірург та фігурантка справи Шеремета Юлія Кузьменко повернулась на роботу

Дитячий кардіохірург та фігурантка справи про вбивство журналіста Павла Шеремета Юлія Кузьменко у вівторок, 10 серпня, повернулась на роботу до Центру дитячої кардіології та кардіохірургії.
Про це у Facebook повідомила спільнота Free Dr Kuzmenko.
Зазначимо, що Юлія Кузьменко з 19 грудня 2019 року перебувала у СІЗО, потім, з 11 серпня 2020 року, на цілодобовому домашньому арешті, а 4 серпня 2021 року суд її відпустив під нічний домашній арешт.
Відсьогодні на Кузьменко чекає адаптація до робочого процесу та відновлення практичних навичок. Вона вже навідалась до своєї операційної, де виконують найтонші втручання у дитячі серця — але поки що не в статусі оперуючого хірурга.
Юлія Кузьменко працює кардіохірургом протягом 17 років. Вона лікує дітей із вадами серця. Ось так вона підписана на сайті Центру дитячої кардіології: Завідуюча відділенням рентгенангіографії та ендоваскулярної хірургії, кандидат медичних наук, лікар-хірург серцево-судинний вищої кваліфікаційної категорії.
- Інший фігурант справи Андрій Антоненко перебуває під цілодобовим домашнім арештом, Яна Дугарь — під особистим зобовʼязанням.
- 12 грудня 2019 року тодішній глава МВС Арсен Аваков повідомив про затримання підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Згодом на брифінгу правоохоронці представили частину результатів слідства та назвали підозрюваних: військова медсестра Яна Дугарь, лікарка Юлія Кузьменко, музикант і працівник Сил спецоперацій Андрій Антоненко.
- Згодом фігурантам справи змінили підозру. Андрій Антоненко тепер є не організатором вбивства, а виконавцем за попередньою змовою. Юлія Кузьменко теж є виконавцем, а Яна Дугарь — поплічником.
- 28 вересня 2020 року суд присяжних почав розгляд справи по суті.