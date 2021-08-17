Убийство Шеремета: Антоненко не изменили меру пресечения, под домашним арестом он пробудет еще 2 месяца

Шевченковский районный суд Киева на заседании 17 августа продлил домашний арест фигуранту дела об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрею Антоненко.

Об этом сообщил адвокат Тарас Безпалый.

Арест продлили еще на 2 месяца. Антоненко с 19 декабря 2019 года находился в СИЗО, а 30 апреля 2021 года суд отпустил под круглосуточный домашний арест, под которым он и находится по сей день.