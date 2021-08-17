Убийство Шеремета: Антоненко не изменили меру пресечения, под домашним арестом он пробудет еще 2 месяца

Шевченковский районный суд Киева на заседании 17 августа продлил домашний арест фигуранту дела об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрею Антоненко.
Об этом сообщил адвокат Тарас Безпалый.
Арест продлили еще на 2 месяца. Антоненко с 19 декабря 2019 года находился в СИЗО, а 30 апреля 2021 года суд отпустил под круглосуточный домашний арест, под которым он и находится по сей день.
Что касается других фигурантов дела, то 4 августа 2021 года Юлию Кузьменко отпустили под ночной домашний арест, она сейчас возвращается к работе детским кардиохирургом, а Яна Дугарь находится под личными обязательствами.
- 12 декабря 2019 года тогдашний глава МВД Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Впоследствии на брифинге правоохранители представили часть результатов следствия и назвали подозреваемых: военная медсестра Яна Дугарь, врач Юлия Кузьменко, музыкант и сотрудник Сил спецопераций Андрей Антоненко.
- Впоследствии фигурантам дела изменили подозрение. Андрей Антоненко теперь является не организатором убийства, а исполнителем по предварительному сговору, Юлия Кузьменко тоже является исполнителем, а Яна Дугарь — пособником.
- 28 сентября 2020 года суд присяжных начал рассмотрение дела по существу.