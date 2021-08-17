Вбивство Шеремета: Антоненку не змінили запобіжний захід, під домашнім арештом він пробуде ще 2 місяці

Шевченківський районний суд Києва на засіданні 17 серпня продовжив домашній арешт фігуранту справи про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрію Антоненку.
Про це повідомив адвокат Тарас Безпалий.
Арешт продовжили ще на 2 місяці. Антоненко з 19 грудня 2019 року перебував в СІЗО, а 30 квітня 2021 року суд відпустив під цілодобовий домашній арешт, під яким він і перебуває донині.
Щодо інших фігурантів справи, то 4 серпня 2021 року Юлію Кузьменко відпустили під нічний домашній арешт, вона зараз повертається до роботи дитячим кардіохірургом, а Яна Дугарь перебуває під особистим зобовʼязанням.
- 12 грудня 2019 року тодішній глава МВС Арсен Аваков повідомив про затримання підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Згодом на брифінгу правоохоронці представили частину результатів слідства та назвали підозрюваних: військова медсестра Яна Дугарь, лікарка Юлія Кузьменко, музикант і працівник Сил спецоперацій Андрій Антоненко.
- Згодом фігурантам справи змінили підозру. Андрій Антоненко тепер є не організатором вбивства, а виконавцем за попередньою змовою. Юлія Кузьменко теж є виконавцем, а Яна Дугарь — поплічником.
- 28 вересня 2020 року суд присяжних почав розгляд справи по суті.