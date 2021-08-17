Вбивство Шеремета: Антоненку не змінили запобіжний захід, під домашнім арештом він пробуде ще 2 місяці

Шевченківський районний суд Києва на засіданні 17 серпня продовжив домашній арешт фігуранту справи про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрію Антоненку.

Про це повідомив адвокат Тарас Безпалий.

Арешт продовжили ще на 2 місяці. Антоненко з 19 грудня 2019 року перебував в СІЗО, а 30 квітня 2021 року суд відпустив під цілодобовий домашній арешт, під яким він і перебуває донині.